Смотреть клипы Фоном

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Плейлист, который создает непринужденную атмосферу





Компромиссный плейлист для ситуаций, когда музыка не самое главное. Но это не помешает вам иногда подпевать. В этой подборке вас ждет музыка для фона: «More Love» от FEDUK и «Выходной» от MONATIK, которые способны закружить вас в своих танцевальных ритмах. Окажитесь с Митей Фоминым «На вершине мира». Тут же Братья Грим источают только позитивные флюиды в песне «Лететь высоко», а Рита Дакота покоряет взрывным припевом в треке «Полчеловека». Кроме того, здесь вы услышите Zivert и ее эйфорический суперхит «Анестизия» и пацанский трек от рэперов ChipaChip и Словетского и многое другое. Наша специальная подборка — идеальное решение, чтобы слушать хорошую музыку и не волноваться за переключение треков.



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