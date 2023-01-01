ФКР ПРО 9 (сериал, 2024) смотреть онлайн
7.92024, ФКР ПРО 9 1 сезон
Спорт, Бокс18+
Сезоны и серии
- 18+16 мин
ФКР ПРО 9
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+17 мин
ФКР ПРО 9
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+19 мин
ФКР ПРО 9
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+22 мин
ФКР ПРО 9
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+28 мин
ФКР ПРО 9
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+21 мин
ФКР ПРО 9
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+27 мин
ФКР ПРО 9
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+25 мин
ФКР ПРО 9
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+41 мин
ФКР ПРО 9
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
Сюжет
Мощный вечер кикбоксинга от ФКР ПРО при поддержке Fight Nights, это событие эпических масштабов для российского К-1. Полный кард звезд этого вида спорта, а в главном бою вечера звезда единоборств Владимир Минеев против покорившего многие вершины Константина Глухова.
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