ФКР ПРО 9
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ФКР ПРО 9

ФКР ПРО 9 (сериал, 2024) смотреть онлайн

7.92024, ФКР ПРО 9 1 сезон
Спорт, Бокс18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мощный вечер кикбоксинга от ФКР ПРО при поддержке Fight Nights, это событие эпических масштабов для российского К-1. Полный кард звезд этого вида спорта, а в главном бою вечера звезда единоборств Владимир Минеев против покорившего многие вершины Константина Глухова.

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Жанры
Спорт, Бокс

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