Фитнес-бикини (сериал, 2019) смотреть онлайн
8.22019, Fitness Bikini 1 сезон
ТВ-шоу12+
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Сюжет
Эта программа - настоящий путеводитель для женщин, желающих сохранить красоту, стройность и молодость на долгие годы. Ведущая Анна Прохорова в 44 года вышла на сцену соревнований в категории фитнес-бикини, а в 47 стала чемпионкой мира. Еe история успеха рушит все стереотипы.
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