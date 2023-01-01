Смотреть клипы Electro
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Сезон 1 Серия 27Бесплатно
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Сезон 1 Серия 29Бесплатно
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Сюжет
Электронный рай для тех, кто любит клубные частоты
Mujuice, PPK, KILLTHEMALL, Pavel Khvaleev и другие исполнители предлагают поймать электронную волну
В нашем плейлисте мы собрали диджеев электронной музыки, которые помогут вам отправиться в путешествие, полное танцевальных ритмов и эмоций. Здесь вы услышите электронного музыканта Mujuice, уносящего в ламповый трип по Батуми и дарящего частичку волшебного сета с Signal 2020. Оцените космические биты Michael A в треке «Spherical» и гипнотическую нежность его ремикса на песню «I Want You Here». В списке вы найдете завораживающие треки Павла Хвалеева, входящего в топ лучших диджеев мира в составе проекта MOONBEAM, и магнетический трек «Return to Monke» томских саунд-продюсеров KILLTHEMALL, работавших с Евгением Чебатковым. У нас диджей Rayjee транслирует будущее рейва в своем электронном водопаде, а культовая ростовская группа, штурмовавшая в начале нулевых главные мировые чарты, раздает эпичный транс в треке «I Have a Dream» с сэмплом вдохновляющей речи Мартина Лютера Кинга.
Электронная и клубная музыка ждет вас на Wink в нашей специальной подборке.
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