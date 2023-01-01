Эксперт финансового роста - Светлана Ипатьева (сериал, 2022) смотреть онлайн
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Добро пожаловать на наш финансовый канал, где мы предоставляем исчерпывающие рекомендации по финансовому управлению, грамотности, бизнесу. Наш канал посвящен обучению людей тому, как эффективно управлять своими финансами и принимать обоснованные решения. Возглавляемая Светланой Ипатьевой, бизнес-наставником и экспертом в области поведенческой экономики, наша команда объединяет обширные знания и опыт, чтобы помочь зрителям ориентироваться в мире финансов. Являетесь ли вы опытным инвестором или только начинаете, наш канал предлагает ценную информацию о составлении бюджета, сбережениях, инвестировании и многом другом. Присоединяйтесь к нам в нашем путешествии к финансовой свободе и начните контролировать свои финансы уже сегодня!
Видеоблог «Эксперт финансового роста - Светлана Ипатьева» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.
Все сезоны сериала Эксперт финансового роста - Светлана Ипатьева смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.