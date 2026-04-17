ЭкоТандыры
Wink
Сериалы
ЭкоТандыры
2024, ЭкоТандыры 1 сезон
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

ЭкоТандыры (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Узнайте секреты приготовления пищи в тандыре - древней печи, которая позволяет сохранить максимум вкуса и полезных свойств продуктов!

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

Рейтинг