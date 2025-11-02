Джошуа Буатси vs Зак Паркер (сериал, 2025) смотреть онлайн

Бывший временный чемпион мира WBO Джошуа Буатси выходит на первый бой после болезненного поражения – единственного в карьере! В феврале 2025 года его по очкам в фантастическом поединке победил Каллум Смит. Пора возвращаться. Сейчас британец стоит шестым в рейтинге полутяжелого веса организации, поэтому перспектива стать обладателем полноценного мирового титула, который принадлежит Дмитрию Биволу, никуда не делась, хоть и слегка отдалилась. Экзамен в виде крепкого Зака Паркера – идеальный шанс Буатси доказать, что он всё еще в деле.

