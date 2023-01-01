Джейми Оливер: Супер еда (сериал, 2014) смотреть онлайн
2014, Jamie's Super Food 1 сезон
Документальные, ТВ-шоу12+
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Сюжет
Джейми Оливер готовит дневной рацион, состоящий из вкуснейших блюд: идеально сбалансированные аппетитные порции, которые обеспечат всеми необходимыми элементами.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыТВ-шоу, Документальные
Рейтинг
7.3 IMDb