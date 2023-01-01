Джейми Оливер: Готовим вкусно и недорого
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Джейми Оливер: Готовим вкусно и недорого

Джейми Оливер: Готовим вкусно и недорого (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Save With Jamie 1 сезон
Документальные, ТВ-шоу12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Культовый шеф-повар Джейми Оливер делится идеями о том, как сэкономить и не потерять во вкусе и качестве блюд. Несколько детально продемонстрированных рецептов — от традиционной паэльи, до курицы в панировке по-японски — помогут не только сберечь семейный бюджет, но и разнообразить стол необычными и невероятно вкусными блюдами.

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Рейтинг

8.4 КиноПоиск
7.3 IMDb