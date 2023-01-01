Джейми Оливер: Готовим вкусно и недорого (сериал, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Культовый шеф-повар Джейми Оливер делится идеями о том, как сэкономить и не потерять во вкусе и качестве блюд. Несколько детально продемонстрированных рецептов — от традиционной паэльи, до курицы в панировке по-японски — помогут не только сберечь семейный бюджет, но и разнообразить стол нео�бычными и невероятно вкусными блюдами.



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