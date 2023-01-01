Джейми Оливер: Готовим вкусно и недорого (сериал, 2014) смотреть онлайн
2014, Save With Jamie 1 сезон
Документальные, ТВ-шоу12+
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Сюжет
Культовый шеф-повар Джейми Оливер делится идеями о том, как сэкономить и не потерять во вкусе и качестве блюд. Несколько детально продемонстрированных рецептов — от традиционной паэльи, до курицы в панировке по-японски — помогут не только сберечь семейный бюджет, но и разнообразить стол нео�бычными и невероятно вкусными блюдами.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыТВ-шоу, Документальные
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.3 IMDb