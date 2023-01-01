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Джек Айриш

Джек Айриш (сериал, 2016) смотреть онлайн

2016, Jack Irish 1 сезон
Детективы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Джеку Айришу поступает звонок от бывшего клиента Дэнни МакКиллопа. Не желая брать на себя груз чужих проблем, Джек просто игнорирует этот звонок. Позже при загадочных обстоятельствах Дэнни погибает, и любопытство берет верх над Айришем — он начинает частное расследование гибели своего клиента.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Джек Айриш»

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