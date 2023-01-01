Джек Айриш (сериал, 2016) смотреть онлайн
2016, Jack Irish 1 сезон
Детективы, Зарубежные18+
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Сюжет
Джеку Айришу поступает звонок от бывшего клиента Дэнни МакКиллопа. Не желая брать на себя груз чужих проблем, Джек просто игнорирует этот звонок. Позже при загадочных обстоятельствах Дэнни погибает, и любопытство берет верх над Айришем — он начинает частное расследование гибели своего клие�нта.
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Информация
СтранаАвстралия
ЖанрыЗарубежные, Детективы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ГМРежиссёр
Грег
МакЛин
- КДРежиссёр
Киран
Дарси-Смит
- ДНРежиссёр
Дэниэл
Неттхейм
- Актёр
Гай
Пирс
- МДАктриса
Марта
Дюссельдорп
- АПАктёр
Аарон
Педерсен
- РБАктёр
Рой
Биллинг
- ШДАктёр
Шейн
Джейкобсон
- ЯКАктёр
Яцек
Коман
- Актриса
Клаудия
Карван
- ДРАктёр
Дэмиен
Ричардсон
- ДГАктёр
Дэмиен
Гарви
- ДФАктёр
Джон
Флаус
- ЭАСценарист
Эндрю
Анастасиос
- ЭНСценарист
Эндрю
Найт
- ЭМСценарист
Элиз
МакКреди
- ЙКПродюсер
Йен
Колли
- ЭНПродюсер
Эндрю
Найт
- ГФОператор
Гарри
Филлипс
- ДХОператор
Джеффри
Холл
- ММОператор
Мартин
МакГрат
- ДМКомпозитор
Дэвид
Маккормак
- ЭПКомпозитор
Энтони
Партос