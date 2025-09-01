Дюймовочка (сериал, 2025) смотреть онлайн

Внутри раскрывшегося тюльпана в самой чашечке на зелёном стульчике сидела крошечная девочка. Дюймовочка была такая нежная, милая, что вокруг появилось слишком много желающих ею обладать. Вот только нужна ли самой крошке такая жизнь, где никого не интересует, что ей нужно самой?

Если состоятельный крот возьмёт Дюймовочку себе в жёны, она никогда больше не увидит солнца и проведёт всю свою жизнь под землёй. Кто же поможет ей избежать такой участи и найти своё счастье?



