Дорожные драмы
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Дорожные драмы (сериал, 2013) смотреть онлайн

8.62013, Дорожные драмы 1 сезон
ТВ-шоу, Криминал16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Цикл журналистских расследований «Дорожные драмы» — это попытка окончательно разобраться в истинных причинах самых резонансных и шокирующих аварий.

О них писали все СМИ, а видеоролики с места происшествия били рекорды по количеству просмотров в интернете.

Журналисты с точностью до минуты восстановят события, предшествующие трагедии и найдут неизвестные улики. Уже в первых сериях «Дорожных драм» станет ясно, что судьба до последнего мгновения даёт шанс выжить.

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