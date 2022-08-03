Дорога в жизнь (сериал, 2012) смотреть онлайн
8.42012, Yahaan Ke Hum Sikander 1 сезон
Драма18+
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О сериале
Брат и сестра, двойняшки Рави и Райма, приезжают из маленького провинциального городка в огромный мегаполис. Они начинают учиться в колледже, в стенах которого вместе с друзьями создают дружную команду. Сериал расскажет о проблемах, стремлениях, увлечениях молодых людей, которые находятся на пороге взрослой жизни, и каждый выбирает свою дорогу в жизнь...
Рейтинг
9.7 IMDb