Домашние животные
Wink
Сериалы
Домашние животные

Домашние животные (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Pets 1 сезон
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Документальный сериал от National Geographic посвящен работе ветеринаров, которые ежедневно спасают жизни домашних животных. Доктору Яну Полу почти 70, но он всe ещe невероятно энергичен и продолжает лечить различных питомцев, неважно – маленьких или больших, в его клинике или на фермах.

Все сезоны сериала Домашние животные смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг