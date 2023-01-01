Док
Wink
Сериалы
Док

Док (сериал, 2025) смотреть онлайн

2025, Док 1 сезон
Драма18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Доктор Эми Ларсен теряет память после автомобильной аварии. Она не помнит последние 8 лет своей жизни: ни пациентов, ни коллег, ни развода с мужем, ни взросления дочери. Эми возвращается к медицинской практике, но вынуждена опять стать интерном.

Все сезоны сериала Док смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.3 IMDb