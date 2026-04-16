Доброслав13
Wink
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Доброслав13
2024, Доброслав13 1 сезон
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Доброслав13 (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кулинарные записки тамбовского колбассьеро. Натуральные продукты из тамбовской деревни созданные своими руками. Еда из деревни это вкусно, полезно и просто!
Ремесленная домашняя колбаса, мясные консервы, домашняя тушенка из мяса, птицы и рыбы в автоклаве, колбаса и ветчина из мяса своими руками!

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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