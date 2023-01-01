Смотреть клипы Доброе утро

Сюжет

Просыпайся в хорошем настроении вместе с хорошей музыкой.



Новый день важно начинать с правильного настроя. А правильный настрой можно создать с помощью подходящей музыки.



DJ DimixeR и Monflame будут заряжать бодрым настроем с помощью своих электронных композиций. Claes Rosen и KILLTEQ отвечают за танцевальные хиты, чтобы место утренней рутины заняли ритмичные движения и энергия нового дня. А для любителей поп-музыки мы добавили в плейлист SEREBRO и Burito, потому что невозможно не зарядиться энергией, когда играет трек «Chico Loco».



Встречай новый день вместе с нашим плейлистом «Доброе утро». Доброе утро начинается с Wink.



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