Смотреть клипы Для уборки

Сюжет

Выдался свободный денек, который можно посвятить уборке и созданию домашнего уюта? В таких делах аудиосопровождение играет далеко не самую последнюю роль. Самое время освежить пыльные плейлисты и насладиться блеском как отечественных, так и зарубежных звезд.



Включайте нашу подборку и наводите красоту под энергичный апбит-хип-хоп Антохи МС, мечтательный инди-рок группы «Космос на потолке» и чарующий голос молодой певицы DAASHA.



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