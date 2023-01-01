Смотреть клипы Для уборки

Для уборки
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Для уборки
7.22024, Для уборки 1 сезон
Поп, Рэп и хип-хоп18+
Домашние дела еще никогда не были такими музыкальными.

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Выдался свободный денек, который можно посвятить уборке и созданию домашнего уюта? В таких делах аудиосопровождение играет далеко не самую последнюю роль. Самое время освежить пыльные плейлисты и насладиться блеском как отечественных, так и зарубежных звезд.

Включайте нашу подборку и наводите красоту под энергичный апбит-хип-хоп Антохи МС, мечтательный инди-рок группы «Космос на потолке» и чарующий голос молодой певицы DAASHA.

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