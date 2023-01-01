Смотреть клипы Для разбитых сердец
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Сюжет
Плейлист, который точно поможет склеить сердечко
Rita Dakota, ВЕСНУШКА, Мари Краймбрери, Zivert и другие артисты поддерживают в трудную минуту
Каждому из нас хотя бы раз разбивали сердце. И все мы знаем, что самый верный способ пережить это — подходящая музыка. Специально для таких случаев мы собрали лучшие песни, которые помогут склеить разбитое сердце. Достаем плед, включаем Rita Dakota и ее трек «Карандаш». ВЕСНУШКА поможет поднять настроение жизнеутверждающей песней «Забей». А если все-таки хочется немного погрустить, Мари Краймбрери споет для вас «Случилась осень». IOWA, Катя Гордон и Zivert присоединятся, и вечер перестанет быть грустным и одиноким.
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