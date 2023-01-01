Смотреть клипы Для работы

Для работы
Wink
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Для работы
7.52024, Для работы 1 сезон
Поп, Электронная музыка18+
Подборка, которая повысит вашу продуктивность и позволит сфокусироваться на трудовых задачах.

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Когда нам нужно сосредоточиться, повысить продуктивность и настроиться на рабочий лад, правильная музыка становится незаменимым помощником. В нашу подборку мы собрали треки, которые помогут вам оставаться в тонусе и эффективно выполнять свои задачи.

Включите нашу подборку, когда вам нужно написать отчёт, разработать новый проект или просто сосредоточиться на каком-то важном деле. Эта музыка поможет вам оставаться продуктивным и сохранять ясность ума на протяжении всего рабочего дня.

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