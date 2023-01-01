Смотреть клипы Для путешествий

Сюжет



Описание навниз: Неожиданно захотелось отправиться в спонтанное путешествие? Найти себе новое хобби? Написать кому-нибудь признание в любви? Что ж, тогда наша подборка добавит вам немного очков храбрости.



В нашем плейлисте мы собрали яркий микс из треков многообещающего хип-хоп-артиста Beescus, мечтательных композиций Гио Пики и танцевальной поп-электроники от KILLTEQ и D.Hash. Под такое можно как пуститься в пляс, так и отправиться в далекий путь. Вперед, к аудиальным приключениям!



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