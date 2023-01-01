Смотреть клипы Для путешествий

Для путешествий
Wink
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Для путешествий
7.72024, Для путешествий 1 сезон
Поп, Рэп и хип-хоп18+
Вдохновляющая музыка для искателей приключений и отважных любителей путешествий. Пожалуй, лучший саундтрек для того, чтобы влипнуть в какую-нибудь историю.

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Описание навниз: Неожиданно захотелось отправиться в спонтанное путешествие? Найти себе новое хобби? Написать кому-нибудь признание в любви? Что ж, тогда наша подборка добавит вам немного очков храбрости.

В нашем плейлисте мы собрали яркий микс из треков многообещающего хип-хоп-артиста Beescus, мечтательных композиций Гио Пики и танцевальной поп-электроники от KILLTEQ и D.Hash. Под такое можно как пуститься в пляс, так и отправиться в далекий путь. Вперед, к аудиальным приключениям!

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