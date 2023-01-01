Дикие животные: завоевание мегаполиса
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Дикие животные: завоевание мегаполиса

Дикие животные: завоевание мегаполиса (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Дикие животные: завоевание мегаполиса 1 сезон
Документальный18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Документальный проект BBC исследует наши города с очень необычной перспективы — посредством глаз животных, обитающих в них. От горбатых китов, заплывающих в реку Гудзон, до колоний крупных летучих мышей в Аделаиде.

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Страна
Великобритания
Жанр
Документальный

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