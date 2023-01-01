Девчонки (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Подруги пытаются вычислить анонима, грозящего раскрыть все их тайны. Детективная подростковая драма из Франции.



В центре сюжета — неразлучная компания девушек, которые решают посетить первую летн�юю вечеринку после окончания школы. Хлоя, Руби, София и Констанс даже не подозревают, к каким происшествиям может привести обычная пляжная тусовка. Следующим утром их общую знакомую по имени Анаис находят лежащей без сознания на дорожной обочине. Девушка находится в коме и не может рассказать, что произошло и почему она так рано покинула вечеринку. Вскоре подруги начинают получать странные угрозы от загадочного анонима, который обладает информацией обо всех секретах девушек и грозит раскрыть их всем остальным.



Смогут ли четверо подростков найти сталкера и выяснить, что произошло с их знакомой, узнаете во французской драме «Девчонки». Смотреть сериал онлайн 2022 года можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!



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