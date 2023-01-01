Смотреть клипы Дачный

Сюжет

Купание в реке, аромат жарящихся шашлыков и одухотворенное выпалывание грядок… Ну что еще человеку нужно для счастья? Музыка, конечно. Именно поэтому вы и оказались на странице нашей дачной подборки клипов. У нас есть песни MBAND, легендарной группы «Виа Гра», Люси Чеботиной и совместная композиция поп-исполнителя VAVAN и дуэта Galibri & Mavik. Садоводам особенно понравится.



Слушайте нашу подборку, прогуливаясь по бескрайним полям России или же завтракая на крыльце роскошного пентхауса рядом с озером. Под эту музыку даже фраза «вы, городские, ничего не понимаете» звучит мелодичнее.



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