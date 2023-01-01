Чёрный клевер
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Чёрный клевер

Чёрный клевер (мультсериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Чёрный клевер 1 сезон
Аниме, Мультфильмы18+

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Сюжет

Ещё младенцами в один и тот же день Аста с Юно были подброшены под двери церкви одной отдалённой деревни. Годы шли, мальчики росли, а миром вокруг них правила магия. Юно оказался по-настоящему одарённым чародеем, а Аста не мог освоить и простейшее заклинание. На пятнадцатый день рождения юноши получат свою собственную книгу заклинаний — гримуар. Лучшие друзья в прошлом, а ныне — соперники, они делят одну мечту на двоих. Каждый из них хочет стать Королём-чародеем.

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