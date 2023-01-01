Смотреть клипы Что послушать сегодня

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Если вы чувствуете, что вашему муз�ыкальному плейлисту требуется срочная реновация, эта подборка станет для вас отличным источником вдохновения. Здесь вы найдёте как работы уже известных артистов, так и треки молодых исполнителей, о которых вы, возможно, еще не слышали.



Включайте эту подборку, если хотите наполнить свой плейлист свежими, интересными композициями. Они обязательно взбодрят вас, заставят по-новому взглянуть на любимые жанры и, возможно, даже откроют новые музыкальные горизонты.



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