Что могло пойти не так? (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

В каждой серии Кевин и Грант находят видеоролик, в котором грандиозные планы оборачиваются провалом. Они внимательно анализируют видео и находят объяснение неудачи, ведь причиной может оказаться что угодно: от ненадежных предметов до обыкновенных законов физики.



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