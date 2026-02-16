2026, Чадо из Ада. Предки 1 сезон
16+
Чадо из Ада. Предки (сериал, 2026) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+65 мин
Чадо из Ада. Предки
Сезон 1 Серия 1
- 16+Скоро
Чадо из Ада. Предки
Сезон 1 Серия 3
- 16+Скоро
Чадо из Ада. Предки
Сезон 1 Серия 4
- 16+Скоро
Чадо из Ада. Предки
Сезон 1 Серия 5
- 16+Скоро
Чадо из Ада. Предки
Сезон 1 Серия 6
- 16+Скоро
Чадо из Ада. Предки
Сезон 1 Серия 7
- 16+Скоро
Чадо из Ада. Предки
Сезон 1 Серия 8
- 16+Скоро
Чадо из Ада. Предки
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Подростков перевоспитали — беремся за их родителей! Встречайте премьеру — «Чадо из ада. Предки». В реалити обратились герои, которые когда-то были юными мажорами, с просьбой отправить на перевоспитание их мам и пап.