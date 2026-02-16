Чадо из Ада. Предки (сериал, 2026) смотреть онлайн

Чадо из Ада. Предки
Чадо из Ада. Предки
2026, Чадо из Ада. Предки 1 сезон
16+
О сериале

Подростков перевоспитали — беремся за их родителей! Встречайте премьеру — «Чадо из ада. Предки». В реалити обратились герои, которые когда-то были юными мажорами, с просьбой отправить на перевоспитание их мам и пап.

Россия

