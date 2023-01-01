Бывшие: Специальная терапия (сериал, 2017) смотреть онлайн
9.32017, Бывшие: Специальная терапия 1 сезон
Документальный18+
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О сериале
Уникальная возможность поближе познакомиться с исполнителями главных ролей для поклонников сериала «Бывшие». В документальном фильме о съемках проекта актeры раскроют немало тайн полюбившихся героев. Любовь Аксeнова и Денис Шведов ответят на самые интересные вопросы фанатов и зрителей и расскажут, какую роль сыграли «Бывшие» в их собственной жизни.
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