Бывшие: Специальная терапия
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Бывшие: Специальная терапия

Бывшие: Специальная терапия (сериал, 2017) смотреть онлайн

9.32017, Бывшие: Специальная терапия 1 сезон
Документальный18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Уникальная возможность поближе познакомиться с исполнителями главных ролей для поклонников сериала «Бывшие». В документальном фильме о съемках проекта актeры раскроют немало тайн полюбившихся героев. Любовь Аксeнова и Денис Шведов ответят на самые интересные вопросы фанатов и зрителей и расскажут, какую роль сыграли «Бывшие» в их собственной жизни.

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Страна
Россия
Жанр
Документальный

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