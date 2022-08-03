Босс
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Босс

Босс (сериал, 2011) смотреть онлайн

2011, Boss 2 сезона
Драма, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Сюжет рассказывает о мэре Чикаго, страдающем тяжелым психическим заболеванием и, в результате, нарушениями памяти и рассудка, но окружающие, включая и его жену, об этом не догадываются.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Босс»