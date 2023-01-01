Большое и Ричард Хаммонд (сериал, 2020) смотреть онлайн
2020, Richard Hammond's Big! 1 сезон
Документальные, ТВ-шоу12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Ричард Хаммонд отправляется в кругосветное путешествие, чтобы рассказать, как строят самые крупные на планете сооружения и машины, как они устроены и как работают.
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Информация
СтранаВеликобритания
ЖанрыТВ-шоу, Документальные
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb