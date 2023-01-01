Бокс. Матчевая встреча. Россия vs Африка
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Бокс. Матчевая встреча. Россия vs Африка

Бокс. Матчевая встреча. Россия vs Африка (сериал, 2023) смотреть онлайн бесплатно

8.42023, Бокс. Матчевая встреча. Россия vs Африка 1 сезон
Спорт, Бокс18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Эпическое противостояние культур, стран и целых континентов! Шесть пар российских и африканских боксеров выявляли сильнейшего в шести разных весовых категориях. Смотрите матчевую встречу и узнаете кто сильнее в профессиональном боксе - Россия или Африка!

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Жанры
Спорт, Бокс

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