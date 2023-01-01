BFC 74
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BFC 74

BFC 74 (сериал, 2023) смотреть онлайн

8.52023, BFC 74 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лучший ММА промоушен Беларуси вернулся с новым большим турниром! Вечер BFC 74 возглавил бой - Булат vs Ильясов! На кону титул временного чемпиона лиги в легком весе.

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