BFC 72
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BFC 72

BFC 72 (сериал, 2023) смотреть онлайн

8.72023, BFC 72 1 сезон
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В самом сердце Минска состоялся эпичный турнир по смешанным единоборствам BFC 72. В главном поединке вечера действующему чемпиону организации Владиславу Новицкому предстояло защитить титул в бою с Андреем Сколышем.

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