Бездомный Бог
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Бездомный Бог

Бездомный Бог (мультсериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Noragami 2 сезона
Аниме, Фэнтези18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Малоизвестный Бог без собственного храма решает помогать каждому встречному в любых желаниях, чтобы получить хоть какое то признание. Однажды он спасает от смерти девушку из состоятельной семьи.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бездомный Бог»

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