Берсерк
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Берсерк

Берсерк (мультсериал, 1997) смотреть онлайн

1997, Берсерк 1 сезон
Аниме, Мультфильмы18+

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Сюжет

Через предательство и кровь к власти пришел новый король. Его демоны-подручные чинят несправедливости до тех пор, пока в город однажды ночью не приходит тяжело вооруженный воин. Весь покрытый оружием, броней и шрамами он называет себя Чёрным Мечником. Размеры его меча могут сравниться только с его ненавистью к королю и его демонам.

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