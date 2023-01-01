Берсерк (мультсериал, 1997) смотреть онлайн

Сюжет

Через предательство и кровь к власти пришел новый король. Его демоны-подручные чинят несправедливости до тех пор, пока в город однажды ночью не приходит тяжело вооруженный воин. Весь покрытый оружием, броней и шрамами он называет себя Чёрным Мечником. Размеры его меча могут сравниться только �с его ненавистью к королю и его демонам.



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