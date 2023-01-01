Балерины
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Балерины

Балерины (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Bunheads 1 сезон
Драмы, Зарубежные12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Слава балерины Мишель Симмс стремительно угасает, и она решает выйти замуж за настойчивого и небедного поклонника ее таланта. Она переезжает в родной городок супруга Парадайз и устраивается работать в балетную школу, которой заправляет его мать. Тут-то и начинаются приключения Мишель.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Балерины»

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