Азбука Форд (сериал, 2008) смотреть онлайн бесплатно

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Бесплатные видео уроки �по ремонту и обслуживанию Форд. В наших видео вы увидите как производить техническое обслуживание, ремонт и тюнинг Форд. Так же на канале выходит рубрика "Ответы на вопросы" где вы можете спросить про ремонт своего Форд Фокус, Мондео, Форд Куга, а так же других автомобилей марки Ford. Всем фордоводам посвящается...



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