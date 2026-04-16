Андреевка Лайф
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Андреевка Лайф
2024, Андреевка Лайф 1 сезон
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Андреевка Лайф (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Настоящее гастрономическое кругосветное путешествие! Автор проекта Андрей готовит традиционные блюда разных стран, расширяя кулинарную географию своей семьи и зрителей. Изучaем геогрaфию вкусов вместе с «Aндреевкa Лaйф»!

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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