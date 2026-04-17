АлмазанКитчен
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АлмазанКитчен
2020, АлмазанКитчен 1 сезон
Кулинария18+
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АлмазанКитчен (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Погрузитесь в мир безмолвной гармонии, где величественные горы встречаются с лазурным небом, а природа и кулинария сливаются в симфонию вкуса. Здесь, в объятиях дикой природы, рождается магия вкуса. Александр создает кулинарные шедевры под открытым небом. Каждое движение отточено, каждое действие наполнено уважением к дарам природы.

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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