2020, АлмазанКитчен 1 сезон
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
АлмазанКитчен (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+8 мин
АлмазанКитчен
Сезон 1 Серия 1
- 18+12 мин
АлмазанКитчен
Сезон 1 Серия 2
- 18+8 мин
АлмазанКитчен
Сезон 1 Серия 3
- 18+8 мин
АлмазанКитчен
Сезон 1 Серия 4
- 18+9 мин
АлмазанКитчен
Сезон 1 Серия 5
- 18+10 мин
АлмазанКитчен
Сезон 1 Серия 6
- 18+10 мин
АлмазанКитчен
Сезон 1 Серия 7
- 18+8 мин
АлмазанКитчен
Сезон 1 Серия 8
- 18+12 мин
АлмазанКитчен
Сезон 1 Серия 9
- 18+9 мин
АлмазанКитчен
Сезон 1 Серия 10
- 18+9 мин
АлмазанКитчен
Сезон 1 Серия 11
- 18+9 мин
АлмазанКитчен
Сезон 1 Серия 12
- 18+10 мин
АлмазанКитчен
Сезон 1 Серия 13
- 18+9 мин
АлмазанКитчен
Сезон 1 Серия 14
- 18+10 мин
АлмазанКитчен
Сезон 1 Серия 15
О сериале
Погрузитесь в мир безмолвной гармонии, где величественные горы встречаются с лазурным небом, а природа и кулинария сливаются в симфонию вкуса. Здесь, в объятиях дикой природы, рождается магия вкуса. Александр создает кулинарные шедевры под открытым небом. Каждое движение отточено, каждое действие наполнено уважением к дарам природы.