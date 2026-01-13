Джордан Пантен vs Рауль Куриэль (сериал, 2026) смотреть онлайн

Реванши всегда будоражат! Особенно те, которые обидно откладываются. Алексис Роча и Рауль Куриэль сошлись в ринге еще в 2024 году, поставив на кон свои титулы чемпиона Северной Америки по разным версиям – тогда поединок завершился ничьей раздельным решением судей. Ответный бой должен был состояться в 2025-м, но Роча оказался к нему не готов из-за травмы. И лишь спустя 13 месяцев они снова подерутся! Куриэль за это время даже успел разок отстоять пояс, победив нокаутом Виктора Родригеса. Битва мастеров – прекрасна, а битва мастеров с предысторией – прекрасна вдвойне.

