8 класс. Русский Язык
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8 класс. Русский Язык

8 класс. Русский Язык (сериал, 2019) смотреть онлайн

7.12019, 8 класс. Русский Язык 8 сезонов
Образовательные0+
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Сезоны и серии

ПричастиеГлавные члены предложенияВторостепенные члены предложенияОдносоставные предложенияПростое осложненное предложениеОбособленные члены предложенияСлова, грамматически не связанные с членами предложенияЧужая речь

Сюжет

В курсе русского языка в восьмом классе особое внимание уделяется синтаксису и пунктуации. Преподаватель в коротких и понятных роликах объясняет правила обособления вводных и вставных конструкций, способы оформления чужой речи в предложении и другие тонкости русского языка.
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