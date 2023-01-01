8 класс. Русский Язык (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

В курсе русского языка в восьмом классе особое внимание уделяется синтаксису и пунктуации. Преподаватель в коротких и понятных роликах объясняет правила обособления вводных и вставных конструкций, способы оформления чужой речи в предложении и другие тонкости русского языка.

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