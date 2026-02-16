31 июня (сериал, 1978) смотреть онлайн

31 июня
31 июня (сериал, 1978)

1978, 31 июня 1 сезон
Мюзикл, Фэнтези6+
О сериале

Фантастическая история любви художника, живущего в XXI веке и принцессы королевства Перадор, времен правления короля Артура.

Страна
СССР
Жанр
Мюзикл, Мелодрама, Фэнтези

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb