Золото
2-й сезон

Золото (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

8.82018, Guyane 8 серий
Драма, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Чтобы не вылететь из университета, молодой геолог отправляется на стажировку в далeкую Гвиану. Этот экзотический кусок французской земли, расположенный в джунглях на северо-востоке Южной Америки, — настоящая жила для золотодобывающих компаний, а также всякого рода проходимцев и изгоев, готовых убить за самородок.

Страна
Франция
Жанр
Приключения, Драма

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

