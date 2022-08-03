Wink
Сериалы
Женская доля 2
2-й сезон

Женская доля 2 (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

9.02017, Kumkum Bhagya 1 006 серий
Мелодрама12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Любовные приключения сестер продолжаются: смотрите индийскую мелодраму «Женская доля» — сериал на русском языке доступен полностью на видеосервисе Wink.

Три женщины из семьи Сарла Арора продолжают искать любовь. Мать семейства больше всего на свете мечтает выдать дочек замуж и делает для этого все. Старшая Прагья, серьезная преподавательница колледжа, переживает сорвавшуюся свадьбу, но вскоре встречает новую любовь. Ее избранником становится... рок-звезда Абхи; но неизвестно, одобрит ли мама такой выбор. Тем временем за младшей сестрой Бульбуль начинает ухаживать ее начальник, у которого, правда, уже запланирован брак с другой...

Какие перипетии ждут двух сестер на пути к счастью? Смотрите в сериале «Женская доля» — 2 сезон на русском языке уже ждет вас онлайн на портале Wink.

Страна
Индия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
3.2 IMDb