Женская доля 2 (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

Три женщины из семьи Сарла Арора продолжают искать любовь. Мать семейства больше всего на свете мечтает выдать дочек замуж и делает для этого все. Старшая Прагья, серьезная преподавательница колледжа, переживает сорвавшуюся свадьбу, но вскоре встречает новую любовь. Ее избранником становится... рок-звезда Абхи; но неизвестно, одобрит ли мама такой выбор. Тем временем за младшей сестрой Бульбуль начинает ухаживать ее начальник, у которого, правда, уже запланирован брак с другой...



