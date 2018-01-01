Юность, подожди! (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Юность, подожди!
1-й сезон

Юность, подожди! (сериал, 2019) сезон 1

2019, Wait, My Youth 24 серии
Мелодрама12+

О сериале

История о наивности первой любви, красоте и искренности дружбы и семейной теплоте, которыми окружена компания друзей. Су Цань Цань очень интересуется литературой. Подростком она встречает своих будущих лучших друзей. Сюй Мэй Ли - активная и жизнерадостная. Лань Тянь Е - красавчик без комплексов. Линь Цзя Цзэ - нежный и утончeнный. Тао Я Тин - красивая, пусть и немного меланхоличная.

Страна
Китай
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.0 IMDb