Юлия Высоцкая (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Юлия Высоцкая — заслуженная артистка Российской Федерации, телеведущая, создатель сети кулинарных студий и автор более 20 книг по кулинарии. Придумала современную домашнюю кухню, основанную на локальных продуктах, соединив русские кулинарные традиции с кухней других стран. На канале Юлии Высоцкой вы найдете множество интересных и простых рецептов, яркое кулинарное шоу #сладкоесолeное, а также секреты красоты и правильного питания, увлекательные путешествия и разговоры обо всем в проекте «Мне это нравится!».

