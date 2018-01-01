Wink
Вульф
1-й сезон

Вульф (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

7.92021, Wolfe 6 серий
Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Черная комедия от создателя «Бесстыдников» Пола Эббота. Судебный патологоанатом и профессор Вульф Кинтех — настоящий гений, он раскрывает преступления, используя уникальную тактику. Каждую неделю Вульф и его команда отправляются на новые места происшествий, чтобы попытаться распутать невероятно сложные дела.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb