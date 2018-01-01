Таблетка Саморазвития (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Таблетка Саморазвития посвящена тому, чтобы передать важные идеи тем, кто хочет измениться. Каждое видео создано для того, чтобы вдохновлять, мотивировать и научить вас тому, что может изменить вашу жизнь. Если вам нужна мотивация, если вы направлены на саморазвитие, на улучшение своей жизни во всех сферах, если вам нужен личностный рост, то этот канал - то, что вам нужно. Принимайте Таблетку Саморазвития как мультивитамины... но для вашего разума. Официальный русскоязычный перевод канала Improvement Pill "Если вы хотите изменить что-либо в своей жизни, то вам нужно изменить свои решения, свои выборы и свои действия. Потому что, если вы будете делать одно и то же, это никогда не принесет вам иной результат" - Джон Максвелл

