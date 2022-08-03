Wink
Судьба по гороскопу
1-й сезон

Судьба по гороскопу (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

9.02017, Kundali Bhagya 1 007 серий
Драма12+

О сериале

У Бульбуль и Прагьи находятся еще две сестры — Прита и Шришти. После развода родителей девушки покинули семью вместе с отцом. А теперь, когда он скончался, возвращаются в Мумбаи в поисках матери…

Страна
Индия
Жанр
Драма

Рейтинг

2.4 IMDb